Кулижников победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Хамаре

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия). Это 32-я победа в карьере рекордсмена мира в этом виде программы.

Российский конькобежец одержал победу с результатом 34,65 секунды. Второе место занял представитель Южной Кореи Ким Джун Хо (34,71), голландский конькобежец Дай Дай Нтаб стал третьим (34,77).

В десятку лучших также попал россиянин Руслан Мурашов, показавший восьмое время дня (34,99).

Кулижников стал лидером зачёта Кубка мира на дистанции 500 м. В активе россиянина 392 балла. Кулижников опережает ближайшего преследователя — японца Тацую Синаму (366) — на 26 баллов.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Хамар, Норвегия

Мужчины. 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,49.

2. Ким Джун Хо (Республика Корея) — +0,06.

3. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) — +0,11...

8. Руслан Мурашов (Россия) — +0,34.