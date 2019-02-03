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Антидопинговый координатор ВФЛА: все вердикты выносились на доводах Родченкова

Антидопинговый координатор ВФЛА: все вердикты выносились на доводах Родченкова
Другие / Лёгкая атлетика

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который вынес решения по делам 12 российских легкоатлетов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил.

«Если для общественности стало неожиданностью услышать в новостях фамилии отстранённых спортсменов, мы в федерации уже знали, что дела в отношении них были инициированы давно. Слушания прошли в прошлом году. Решение CAS готовится несколько месяцев, поэтому информация не была опубликована раньше. Вердикт жёсткий, Ухов и Школина лишаются олимпийских наград. Но решение есть решение. Пока мы не знаем деталей каждого дела. Решений пришло сразу несколько, и они довольно объёмные. Сейчас основное, что предстоит сделать, — изучить каждое дело, понять нюансы обвинений.

Все вердикты выносились на основании показаний одного человека — Родченкова, его доводы признаны объективными доказательствами для принятия санкций в отношении спортсменов. Сейчас основное — провести юридические консультации по вынесенным решениям", — цитирует Иконникову «Московский комсомолец».

12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил
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