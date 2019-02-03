Меньков: не понимаю, по какой структуре IAAF даёт допуск на международные старты

Чемпион мира 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2012 года, чемпион Европы в помещении 2013 года, Александр Меньков не понимает, по какой причине IAAF не допускает его до международных стартов.

«Я лидер европейского сезона, но не поехал на чемпионат Европы. До последнего думал, и это был шок. Он есть до сих пор. В 2017 году мне давали допуск, в 2018-м — нет, и до сих пор тянут. Я вообще не понимаю, по какой структуре они двигаются и как они выбирают», — передаёт слова Менькова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

На всероссийском турнире «Русская зима», который проходит сегодня в Москве, Меньков одержал победу в прыжках в длину с результатом 8,30 м. Занявший второе место Денис Богданов прыгнул только на 7,85.