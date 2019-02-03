Кулижников — первый на дистанции 500 м на этапе КМ в Хамаре, Мурашов — 2-й

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия). Его соотечественник Руслан Мурашов занял второе место.

Кулижников победил с результатом 34,78 секунды. Мурашов уступил победителю 0,04 секунды. Третье место занял представитель Южной Кореи Ким Джун Хо (+0,06).

Десятку лучших замкнул ещё один россиянин Виктор Муштаков (+0,42).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Хамар, Норвегия

Мужчины. 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,78.

2. Руслан Мурашов (Россия) – +0,04.

3. Ким Джун Хо (Республика Корея) – +0,06…

10. Виктор Муштаков (Россия) – +0,42.

Для Кулижникова эта победа стала 33-й в карьере. Россиянин упрочил лидерство в зачёте Кубка мира на дистанции 500 м (452 балла), опережая ближайшего преследователя — японца Тацуи Синамы (366) — на 86 очков.