«Кубань» упустила шанс досрочно выйти в плей-офф Кубка ЕГФ, проиграв «Безансону»

Гандболистки «Кубани» не воспользовались шансом досрочно выйти в плей-офф Кубка ЕГФ. Для этого команде Евгения Трефилова не обязательно было выигрывать у «Безансона» на своей площадке, хватило бы и ничьей, но краснодарский клуб уступил со счётом 28:29. Успех «Безансону» принёс точный бросок Алис Левек.

Самым результативным игроком матча стала правая крайняя «Кубани» Диана Голуб, забросившая 9 мячей. 7 голов на счету Антонины Скоробогатченко, 6 — Ярославы Фроловой. У гостей отличилась Марин Дюпюи, ставшая автором 5 голов после 5 бросков.

Шанс выйти в четвертьфинал для «Кубани» не потерян, для этого 9 февраля на выезде нужно обыгрывать норвежский «Ларвик».

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Группа С

Пятый тур. Краснодар

«Кубань» (Россия) – «Безансон» (Франция) – 28:29 (15:15).