Француженки опять переиграли Трефилова. Теперь на клубном уровне

«Кубань» имела все шансы досрочно выйти в плей-офф Кубка ЕГФ, но за 10 минут всё растеряла и уступила французскому «Безансону».

Особые отношения

У выдающегося гандбольного тренера Евгения Трефилова в текущем сезоне особые отношения с Францией. Ещё бы – именно в этой стране он мог впервые в карьере стать чемпионом Европы, но именно француженкам уступил в финале главного турнира года. Было безумно обидно!

Проклятая Европа. Россия дрогнула и отдала титул Франции 15 тысяч французов превратили финал в ад для сборной России. Трефилов снова не выиграл чемпионат Европы.

Однако французская история Трефилова не закончилась, а продолжилась на клубном уровне: в Кубке ЕГФ одним из соперников «Кубани» стал бронзовый призёр чемпионата Франции – клуб «Безансон». В первом, гостевом, матче краснодарские девушки одержали неожиданную победу со счётом 26:23, что вкупе с другими результатами позволяло «Кубани» досрочно выйти в плей-офф. Для этого нужно было снова не уступить «Безансону», но уже дома, на родной арене.

Увы, в ключевом поединке добиться желаемого результата не получилось. Даже несмотря на то что матч посетила большая группа болельщиков футбольного клуба «Кубань», устроившая перед матчем эффектный жёлто-зелёный перформанс на трибуне. Для гандбола это пока редкость!

Наказание за расточительность

Француженки начали матч очень резво: к исходу первой минуты уже вели со счётом 2:0. В первой же атаке в матче Фресон совершила отличный прорыв с правого края, а «Кубань», в стремлении придумать быстрый отрыв, допустила ошибку, и Гранье реализовала выход один на один.

Гандбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Кубань» (Краснодар, Россия) – «Безансон» (Франция) – 28:29 (15:15).

«Кубань» усилиями Голуб, Фроловой и Скоробогатченко догнали соперниц, почувствовали вкус игры, однако у француженок разыгралась Алис Левек, забивавшая с игры и с пенальти. Козырем «Безансона» на первых минутах была скорость: быстрые отрывы и стремительные комбинации заставали команду Трефилова врасплох. Гостьи быстро добыли отрыв в три-четыре мяча.

К экватору матча «Кубань» вроде бы выровняла игру: пара классных бросков Дианы Голуб помогли хозяйкам подобраться к соперницам на минимальное расстояние. Матлашова могла даже сравнять счёт, но из убойной позиции не попала в ворота. Трефилов развёл руками, а «Безансон» за такую расточительность наказал россиянок, вновь заработав серьёзный отрыв – 11:8.

Французский нож

Однако краснодарские девушки всё-таки проявили характер и через пять минут сравняли счёт. Команду за собой в трудный момент повела Антонина Скоробогатченко. Ярослава Фролова поддержала её порыв и, с мясом прорвавшись к воротам, восстановила равновесие – 11:11.

Пошла игра и у вратаря «Кубани» Полины Каплиной – ей удалось совершить целую серию сейвов. К сожалению, эти сейвы во многом были следствием серьёзных ошибок в обороне: француженки по-прежнему проходили через центр защиты Краснодара, словно горячий нож сквозь масло.

На табло очень долго держался равный счёт – 12:12, и лишь на 26-й минуте встречи точный бросок Фроловой позволил «Кубани» впервые повести в счёте. Но сохранить преимущество не получилось: в самой концовке «Безансон» чуть эффективнее действовал в атаке – 15:15.

Плюс три! Всё, победа?

Получив заряд энергии от Евгения Трефилова в раздевалке, «Кубань» во втором тайме помчалась вперёд: на второй минуте Диана Голуб забила с семи метров, а на третьей Дудина своим броском завершила идеальный розыгрыш большинства. «Безансон» огрызался, но инициатива всё равно была на стороне хозяек: они неплохо реализовывали свои моменты и вели в один-два мяча.

Болельщики футбольной «Кубани» время от времени создавали гандболисткам прекрасную шумовую поддержку, но особенно громко они взрывались, когда забивала Скоробогатченко. Антонина блестяще стреляла с дальней дистанции – такие голы фанатам были по душе!

Арбитры из Израиля российской команде не благоволили, и «Безансон» время от времени получал приятные подарки: то семь метров, то удаление у «Кубани». Ещё одной проблемой команды Трефилова были неточные передачи, приводившие к перехватам и быстрым отрывам. Впрочем, со временем этим грешить начали и француженки: Матлашова и Голуб дважды завершили быстрые отрывы взятием ворот, и хозяйки впервые в игре создали отрыв в три мяча – 23:20.

Просто и быстро

Добыв комфортное преимущество, краснодарская команда почему-то растерялась. В атакующих действиях команды Трефилова исчезла скорость и, что главное, – мысль! Девушки сбились на индивидуальные действия, и дело даже до опасных моментов у французских ворот не доходило. «Безансон» же играл просто, быстро и перевернул игру, забить пять мячей подряд – 25:23.

Евгений Трефилов взял тайм-аут, выпустил на площадку Голикову и вообще попытался сделать всё, чтобы возродить атаку «Кубани». Частично получилось: Скоробогатченко и Фролова отправили в сетку два мяча, но этого было мало, ведь «Безансон» сохранял отрыв – 25:27.

Концовка матча получилась напряжённой: интригу сохранили спасения Каплиной. Усилиями Савиновой и Скоробогатченко отставание в два мяча удалось отыграть, однако на точный бросок Левек в «девятку» на 59-й минуте игры ответить было уже нечем: «Кубань» имела два шанса на атаку на последних минутах, но оба упустила из-за неточностей в передачах – 28:29.

Поражение не ставит крест на европейской кампании команды Трефилова, но осложняют «Кубани» жизнь: теперь решать свою судьбу придётся не дома, а в Норвегии в игре с «Ларвиком».