Шишкарёв: у меня нет предпосылок отказываться от участия в выборах главы ФГР

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. В декабре 2016 года он единогласно был переизбран на пост главы ФГР.

«Я искренне влюблён в этот вид спорта и привык отдаваться делу без остатка. Да, есть очевидные успехи в женском гандболе, но задач и проблем ещё предостаточно. Было бы странно, если бы я был всем доволен. И, конечно, я намерен продолжать работу в федерации, говорю это искренне и заинтересованно. Иногда бывает, конечно, обидно из-за тайных жалоб и обезличенной критики, но не настолько, чтобы хотелось бросить гандбол. Я просто перестал обращать на эти слова внимание — собака лает, караван идёт. Мне нравится, что мы делаем, что мы создали действительно хорошую команду управленцев. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы я отказался от участия в следующих выборах президента ФГР», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Федерацию гандбола России Шишкарёв возглавляет с апреля 2015 года.