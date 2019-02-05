Сааринен: сервисмен сборной Норвегии спросил, почему ничего не говорю о русских

Четырёхкратная чемпионка мира бывшая финская лыжница Айно-Кайса Сааринен рассказала, как в сборной Норвегии реагировали на её критические замечания в адрес Мартина Йонсруда Сундбю и Терезе Йохауг, которые несколько лет назад были уличены в применении допинга.

«На одном из соревнований ко мне подошёл сервисмен сборной Норвегии. Он спросил, почему я ненавижу норвежцев и ничего не говорю о русских. Я ответила: „Когда норвежская газета спрашивает меня о Терезе или Мартине, то я говорю о них, а конечно не о русских“, — приводит слова Сааринен Ilta Sanomat.

40-летняя Айно-Кайса Сааринен является пятикратным призёром Олимпийских игр (две серебра и три бронзы). Она завершила спортивную карьеру в 2018 году.