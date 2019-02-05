79-летняя женщина умерла в результате попадания мячом в голову на игре MLB

79-летняя женщина скончалась от травмы головы, полученной в результате попадания бейсбольного мяча в голову на матче MLB в 2018 году. Подробности случившегося оказались известны ESPN только сейчас. Линда Голдблум, мать троих детей, скончалась от кровоизлияния в мозг.

Инцидент произошёл на Dodgers Stadium в девятом иннинге матча «Лос-Анджелес Доджерс» — «Сан-Диего Падрес». Удар выполнил игрок «Сан-Диего» Фрэнмил Рейес. Мяч пролетел над защитной сеткой и попал в голову Голдблум. Этот эпизод не попал в трансляцию матча.

Дочь Линды, Яна Броуди, сообщила, что сотрудник стадиона подошёл к её матери и вызвал скорую помощь, которая доставила женщину в больницу. Голдблум была сделана операция на мозге, однако она не принесла нужного результата, и спустя три дня семья отключила женщину от аппарата искусственного жизнеобеспечения.