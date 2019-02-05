Пятикратный чемпион России по маунтинбайку дисквалифицирован за допинг

Российское антидопинговое агентство приняло решение дисквалифицировать на один год пятикратного чемпиона России по скоростному спуску маунтинбайкера Николая Пухиря за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Он нарушил п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок дисквалификации Пухиря будет отсчитываться с 1 августа 2018 года.

РУСАДА за нарушение п. 2.1 также дисквалифицировало чемпионку России 2018 года по скоростному спуску Веру Дутову. Она отстранена на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 1 августа 2018 года.

22 января исполком ВАДА сохранил статус соответствия РУСАДА.