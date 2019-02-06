Гайнутдинов, Туриева и Кайтукова победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

В Старом Осколе продолжается Кубок России по тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 61 кг у мужчин победил Раис Гайнутдинов, взявший в сумме двоеборья вес 263 кг (118 — в рывке, 145 — в толчке). Вторым стал Павел Суханов, поднявший по итогам двух упражнений 259 кг (117+142). Сергей Дорофеев — бронзовый призёр соревнований с результатом 245 кг (110+135).

В весе до 59 кг у женщин триумфатором соревнований с результатом 207 кг (95+112) стала Алла Кайтукова. На втором месте — Александра Козлова, взявшая вес 204 кг (91+113). Третье место заняла Татьяна Алеева, поднявшая 203 кг (91+112).

В категории до 64 кг у женщин победу с результатом 207 кг (93+114) одержала чемпионка мира Тима Туриева. Второе место заняла Виктория Доставалова, поднявшая в сумме 200 кг (86+114). Третий результат показала Яна Кондрашова — 199 кг (89+110).

Тяжёлая атлетика. Кубок России. Старый Оскол

Мужчины, до 61 кг

1. Раис Гайнутдинов — 263 кг (118+145).

2. Павел Суханов — 259 кг (117+142).

3. Сергей Дорофеев — 245 кг (110+135).

Женщины, до 59 кг

1. Алла Кайтукова — 207 кг (95+112).

2. Александра Козлова — 204 кг (91+113).

3. Татьяна Алеева — 203 кг (91+112).

Женщины, до 64 кг

1. Тима Туриева — 207 кг (93+114).

2. Виктория Доставалова — 200 кг (86+114).

3. Яна Кондрашова — 199 кг (89+110).