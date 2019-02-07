Операция на сердце Трефилова перенесена на 10 дней

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал предстоящую операцию главного тренера женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгения Трефилова.



«Операцию Евгения Васильевича Трефилова перенесли на 10 дней. Необходимо подготовиться к операции, сейчас он переведён на амбулаторное лечение и остаётся под наблюдением врачей. Состояние стабильное.



Думаю, что в предстоящих матчах, в частности с «Ларвиком», девчонки из «Кубани» сыграют за тренера, чтобы подарить ему позитивные эмоции, поддержать его. Надеемся, что Евгений Васильевич не будет беспокоиться, что его нет на площадке. Команда постарается сыграть ещё лучше», — цитирует Шишкарёва «Р-Спорт».



Напомним, ранее стало известно, что Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем.