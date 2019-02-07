Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Операция на сердце Трефилова перенесена на 10 дней

Операция на сердце Трефилова перенесена на 10 дней
Другие / Гандбол

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал предстоящую операцию главного тренера женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгения Трефилова.

«Операцию Евгения Васильевича Трефилова перенесли на 10 дней. Необходимо подготовиться к операции, сейчас он переведён на амбулаторное лечение и остаётся под наблюдением врачей. Состояние стабильное.

Думаю, что в предстоящих матчах, в частности с «Ларвиком», девчонки из «Кубани» сыграют за тренера, чтобы подарить ему позитивные эмоции, поддержать его. Надеемся, что Евгений Васильевич не будет беспокоиться, что его нет на площадке. Команда постарается сыграть ещё лучше», — цитирует Шишкарёва «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент