Борзаковский: надеюсь, количество допущенных до стартов спортсменов увеличится

Олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский высказался о последних допинговых скандалах.



«Психологически, безусловно, отстранённым легкоатлетам тяжело, потому что непонятно, к чему готовиться. Это напрягает. У допущенных до стартов атлетов уже есть какая-то определённость. Сейчас порядка 15 человек могут претендовать на поездку на чемпионат Европы в Глазго. Учитывая выполнение критериев и нормативов отбора, которые позволяют спортсменам поехать на этот турнир.

Я всё-таки надеюсь, что количество допущенных до стартов спортсменов увеличится. И увеличится достойными ребятами, которые подавали заявки на получение статуса нейтрального атлета. Чтобы команда выехала в расширенном составе и сумела показать высокий результат», — цитирует Борзаковского News.ru.