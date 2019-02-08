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Костенюк и Гунина сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

Костенюк и Гунина сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе
Другие / Шахматы

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Александра Костенюк в партии второго тура не смогла преодолеть сопротивление в матче с американкой Анной Затонских и завершила его вничью.

Ещё одна представительница России Валентина Гунина также сыграла вничью с Ириной Круш из США.

Ранее Костенюк и Гунина одержали победы над немкой Элизабет Линц и грузинкой Белой Хотенашвили соответственно.

В общем зачёте после двух туров Костенюк, Гунина, Круш и Жансая Абдумалик (Казахстан) делят первое место. У всех в активе по 1,5 очка.

Призовой фонд турнира в Сент-Луисе составляет $ 150 тыс. Соревнования завершатся 16 февраля.

Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.

Костенюк и Гунина стартовали с побед на шахматном турнире в Сент-Луисе
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