Костенюк и Гунина сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

На шахматном турнире в Сент-Луисе (США) россиянка Александра Костенюк в партии второго тура не смогла преодолеть сопротивление в матче с американкой Анной Затонских и завершила его вничью.

Ещё одна представительница России Валентина Гунина также сыграла вничью с Ириной Круш из США.

Ранее Костенюк и Гунина одержали победы над немкой Элизабет Линц и грузинкой Белой Хотенашвили соответственно.

В общем зачёте после двух туров Костенюк, Гунина, Круш и Жансая Абдумалик (Казахстан) делят первое место. У всех в активе по 1,5 очка.

Призовой фонд турнира в Сент-Луисе составляет $ 150 тыс. Соревнования завершатся 16 февраля.

Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходил в Ханты-Мансийске.