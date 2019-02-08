Зеппельт не согласен с МПК в том, что Россия никогда не примет доклад Макларена

Автор фильмов о допинге в российском спорте, немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, прокомментировал восстановление статуса Паралимпийского комитета России (ПКР). Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал восстановление условным, так как ПКР не признал выводы доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«МПК отменил отстранение ПКР, но я не верю их утверждению, что Россия никогда не признает доклад Макларена. Единственная причина, по которой Россия смогла найти лазейку, — отсутствие единого решительного ответа со стороны международного спортивного сообщества и руководства спорта», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а участие в Играх-2018 в Пхёнчхане принимали в нейтральном статусе.