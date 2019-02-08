«КПРФ» и «Новая генерация» одержали победы с матчах ЧР по мини-футболу

Завершились два матча 12-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. «Новая генерация» из Сыктывкара на своей площадке обыграла «Ухту» со счётом 4:2. Дубль в составе хозяев оформил Михаил Москалёв.

В другой встрече тура московский «КПРФ» на выезде разгромил самарское «Динамо» со счётом 5:1. Четыре мяча из пяти гости забили после 35-й минуты матча.

Вторые матчи в рамках 12-го тура команды проведут 9 февраля.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

12-й тур. Первые матчи

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Ухта» — 4:2 (2:1).

Голы: Елькин, 5, Москалёв, 19, 27, Сосковец, 37 — Сорокин, 23, Филиппов, 30.

«Динамо» (Самара) — «КПРФ» (Москва) — 1:5 (0:1).

Голы: Саносян, 30 — Ромуло, 12, 50, Асадов, 35, Сайотти, 41, Паулиньо, 49.