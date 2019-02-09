Россияне — десятые в командном турнире на этапе КМ по прыжкам с трамплина

Российские «летающие» лыжники Ильмир Хазетдинов, Максим Сергеев, Михаил Максимочкин и Михаил Назаров стали десятыми в командном первенстве на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Россияне набрали 213,9 балла. Михаил Максимочкин был дисквалифицирован, и впоследствии сборная России расположилась на последнем месте в предварительном раунде.
Победу в соревнованиях одержали австрийцы, набравшие за два раунда 953,6 балла. Вторыми стали немцы (942,6), тройку призёров замкнули японцы (929,5).
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины, командный турнир
1. Австрия — 953,6.
2. Германия — 942,6.
3. Япония — 929,5.
10. Россия (Ильмир Хазетдинов, Максим Сергеев, Михаил Максимочкин, Михаил Назаров) — 213,9.
Завтра, 10 февраля, состоятся индивидуальные соревнования.