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Елистратов — 4-й на дистанции 1500 м на этапе КМ в Италии, Просвирнова — 5-я

Елистратов — 4-й на дистанции 1500 м на этапе КМ в Италии, Просвирнова — 5-я
Другие / Конькобежный спорт

Российский шорт-трекист Семён Елистратов остановился в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м на пятом этапе Кубка мира в Турине (Италия).

Победителем соревнований стал представитель Южной Кореи Ким Ган У, финишировавший с результатом 2 минуты 12,823 секунды. Второе место занял его соотечественник Хон Кьюнг Хван (2.13,227), третье — канадец Стивен Дюбуа (2.13,309). Елистратов пробежал дистанцию за 2 минуты 13,372 секунды.

У женщин в этом виде программы россиянка Софья Просвирнова стала пятой (2.26,245). Первое место заняла голландка Сюзанне Схюлтинг (2.24,991), второй к финишу пришла кореянка Ким Джи Ю (2.25,062), немка Анна Зайдель (2.25,193) стала третьей.

Шорт-трек. Кубок мира. Пятый этап. Турин, Италия
Мужчины, 1500 м
1. Ким Ган У (Республика Корея) — 2.12,823.
2. Хон Кьюнг Хван (Республика Корея) — 2.13.227.
3. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.13,309.
4. Семён Елистратов (Россия) — 2.13,372.

Женщины, 1500 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 2.24,991.
2. Ким Джи Ю (Республика Корея) — 2.25,062.
3. Анна Зайдель (Германия) — 2.25,193...
5. Софья Просвирнова (Россия) — 2.26,245.

Этап Кубка мира по шорт-треку в Турине завершится завтра, 10 февраля.

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