«Кубань» сыграла вничью с «Ларвиком» в матче группового этапа Кубка ЕГФ

Гандболистки «Кубани» сыграли вничью с норвежским «Ларвиком» в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ.

За минуту до окончания матча клуб из Краснодара проигрывал «Ларвику» со счётом 22:23, но Яна Савинова сравняла счёт и помогла команде избежать поражения.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Группа С.

Шестой тур, Ларвик



«Кубань» (Россия) — «Ларвик» (Норвегия) — 23:23 (11:12).

«Кубань»: Антонина Скоробогатченко — 7 голов, Диана Голуб — 6, Ярослава Фролова, Яна Савинова — 3, Екатерина Матлашова, Екатерина Баркалова — 2.

По итогам матча «Кубань» не смогла оформить выход в плей-офф турнира, однако клуб сохраняет шансы на выход в четвертьфинал. Завтра, 10 февраля, встретятся французский«Безансон» и датский «Виборг», вышедший из группы с первого места. Ничья или победа клуба из Дании выведут краснодарский клуб в 1/4 финала.

Напомним, наставник команды Евгений Трефилов не мог присутствовать на матче из-за проблем со здоровьем. Заслуженный тренер России будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем.