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Загитова: на Олимпиаде даже не пила воду, просто полоскала рот

Загитова: на Олимпиаде даже не пила воду, просто полоскала рот
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала, насколько сильно ей пришлось ограничивать себя на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Чипсы не люблю. Может быть, потому что не ем их. Люблю сладкое. Я сильно ограничивала себя на Олимпийских играх. Даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплёвывали. Сейчас я стала больше времени уделять здоровью: начала правильно питаться, пить. Появилась какая-то сила — моральная, физическая. Однако не есть тоже нельзя.

Куда буду поступать после школы? Изначально хотела учиться в медицинском университете. Но я профессиональная спортсменка и очень мало времени провожу на занятиях, а там нужно будет не отрываться от учебников. Поэтому в дальнейшем хочу посвятить себя тренерской работе", — заявила Загитова в трансляции, которую организовал журнал Glamour.

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