Российские саночники — пятые в эстафете на чемпионате Европы в Оберхофе

Российские саночники Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место в эстафете на чемпионате Европы, который завершился в Оберхофе (Германия).

Первыми с результатом 2 минуты 2,827 секунды стали итальянцы. Второе место заняли хозяева соревнований (+0,116). Третий результат показали латвийские саночники (+0,429). Россияне уступили чемпионам Европы 0,837 секунды.

В соревнованиях среди женщин свой четвёртый титул завоевала немка Натали Гайзенбергер. В тройку призёров вошли также две её соотечественницы: Татьяна Хюфнер выиграла серебряную медаль, Даяна Айтбергер заняла третье место. Лучшей из россиянок стала Иванова, показавшая седьмой результат.

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Чемпионат Европы. Оберхоф, Германия

Эстафета

1. Италия — 2.27,827.

2. Германия — +0,116.

3. Латвия — +0,429...

5. Россия (Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев/Владислав Антонов) — +0,837.

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.22,810.

2. Татьяна Хюфнер (Германия) — +0,223.

3. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,317...

7. Татьяна Иванова (Россия) — +0,557.

8. Екатерина Батурина (Россия) — +0,578...

13. Виктория Демченко (Россия) — +0,627.

17. Екатерина Катникова (Россия) — +0,979.

В активе сборной России 2 медали в соревнованиях мужских одноместных экипажей. Павличенко стал чемпионом Европы, а Роман Репилов выиграл серебряную медаль.