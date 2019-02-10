Астраханское «Динамо» и «Чеховские медведи» одержали победы в ЧР по гандболу

В мужской Суперлиге по гандболу состоялось два матча.

Астраханское «Динамо» на своей площадке переиграло челябинское «Динамо» — 30:29. Астраханцы одержали 9-ю победу при 7 поражениях в 16 матчах и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Челябинцы (3 победы, 1 ничья, 11 поражений) — на девятой позиции.

«Чеховские медведи» дома уверенно обыграли «СГАУ-Саратов» — 33:24. Команда из Чехова (11 побед, 2 ничьи, 2 поражения) занимает второе место в чемпионате, саратовский клуб (8 побед, 1 ничья, 6 поражений) — шестое.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины



«Динамо» (Астрахань) — «Динамо» (Челябинск) — 30:29 (16:14)

«Чеховские медведи» (Чехов) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 33:24 (18:11)

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года.