Юсков взял бронзу на ЧМ по конькобежному спорту

Российский спортсмен Денис Юсков завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия).
Юсков показал результат 1 минута 43,202 секунды. Победу одержал голландский спортсмен Томас Крол, второе место занял норвежец Сверре Лунде Педерсен.
Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. 1500 м
10 февраля 2019 года, воскресенье. 17:25 МСК
1
Томас Крол
Нидерланды
1:42.582
2
Сверре Лунде Педерсен
Норвегия
1:43.160
3
Денис Юсков
Россия
1:43.202
Сборная России завоевала 10-ю награду чемпионата мира в Инцелле (одно золото и девять бронзовых медалей).
Ранее конькобежке Екатерине Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 м. Чемпионкой мира на этой дистанции с рекордом трека (1 минута 52,81 секунды) стала пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст.
Позднее сегодня состоятся женский и мужской масс-старты. Чемпионат мира завершится сегодня.
Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 на ЧМ в Инцелле