Юсков взял бронзу на ЧМ по конькобежному спорту

Российский спортсмен Денис Юсков завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия).



Юсков показал результат 1 минута 43,202 секунды. Победу одержал голландский спортсмен Томас Крол, второе место занял норвежец Сверре Лунде Педерсен.

Сборная России завоевала 10-ю награду чемпионата мира в Инцелле (одно золото и девять бронзовых медалей).

Ранее конькобежке Екатерине Шиховой не хватило 0,05 секунды до медали на дистанции 1500 м. Чемпионкой мира на этой дистанции с рекордом трека (1 минута 52,81 секунды) стала пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст.

Позднее сегодня состоятся женский и мужской масс-старты. Чемпионат мира завершится сегодня.