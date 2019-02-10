Российские шорт-трекистки взяли бронзу на этапе Кубка мира в Турине

Женская сборная России взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира по шорт- треку в Турине.



За Россию выступали Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова. Они показали результат 4 минуты 12,590 секунды. Первое место заняла сборная Нидерландов (4.10,115), вторыми стали итальянские спортсменки (4.10,115).



Шорт-трек. Кубок мира. Турин (Италия)



Женская эстафета

1. Нидерланды — 4.10,115

2. Италия — 4.10,115

3. Россия (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова) — 4.12,590.



Напомним, в конце сезона по сумме очков определяются победители Кубка мира по шорт-реку на индивидуальных дистанциях (500, 1000 и 1500 м), эстафете и в командном зачёте.