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Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку

Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт

Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт- треку в Турине.

За Россию выступали Денис Айрапетян, Семён Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Они показали результат 7 минут 0,206 секунды. Второе место в мужской эстафете заняла команда Японии (7.00,703), третьими стали итальянские спортсмены (7.06,520).

Шорт-трек. Кубок мира. Турин (Италия)

Мужская эстафета

1. Россия (Денис Айрапетян, Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) — 7.0,206

2. Япония — 7.00,703

3. Италия — 7.06,520

Напомним, в конце сезона по сумме очков определяются победители Кубка мира по шорт-реку на индивидуальных дистанциях (500, 1000 и 1500 м), эстафете и в командном зачёте.

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