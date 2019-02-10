Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку

Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт- треку в Турине.



За Россию выступали Денис Айрапетян, Семён Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Они показали результат 7 минут 0,206 секунды. Второе место в мужской эстафете заняла команда Японии (7.00,703), третьими стали итальянские спортсмены (7.06,520).

Шорт-трек. Кубок мира. Турин (Италия)



Мужская эстафета



1. Россия (Денис Айрапетян, Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) — 7.0,206



2. Япония — 7.00,703



3. Италия — 7.06,520



Напомним, в конце сезона по сумме очков определяются победители Кубка мира по шорт-реку на индивидуальных дистанциях (500, 1000 и 1500 м), эстафете и в командном зачёте.