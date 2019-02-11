«Кубань» вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с самым низким в истории результатом

Женский гандбольный клуб «Кубань» вышел в четвертьфинал Кубка ЕГФ, набрав по итогам группового турнира всего 5 баллов. Это первый случай в истории соревнований. Даже шести очков по итогам шести игр обычно было недостаточно для попадания в плей-офф. Так, например, случилось с самой «Кубанью» в прошлом году.

За подарок краснодарским гандболисткам нужно благодарить «Виборг». Досрочно гарантировав себе первое место в подгруппе, датский клуб в шестом туре на выезде обыграл французский «Безансон» со счётом 29:26. Этот результат сохранил для «Кубани» второе место в квартете С.

12 февраля в Вене пройдёт жеребьёвка 1/4 финала. В соперники «Кубани» могут достаться лидеры трёх других групп. Среди них датский «Эсбьерг», венгерский «Шиофок» и хорватский клуб «Подравка Вегета».