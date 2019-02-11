Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Песков: России удалось перевернуть страницу по теме допинга

Фото: РИА Новости
Песков: России удалось перевернуть страницу по теме допинга
Другие / Прочие виды спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что благодаря плотному диалогу и взаимопониманию России удалось перевернуть страницу в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга.

«Вы знаете, что определённый прорыв уже на этой ниве произошёл, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений с международной спортивной общественностью и бюрократией в хорошем смысле слова.

Россия будет и дальше проявлять максимальную транспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов. Москва уже не раз это показывала», — приводит слова Пескова Федеральное агентство новостей.

Песков отвечал на вопросы журналистов о перспективах восстановления прав российских спортсменов, обвинённых в допинговых нарушениях.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент