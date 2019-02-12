Врачи диагностировали лейкемию у трёхкратного призёра ЧМ по плаванию

Японская пловчиха Рикако Икээ в «Твиттере» сообщила, что врачи диагностировали у неё лейкемию. 18-летняя спортсменка призналась, что была шокирована этим известием.

В начале февраля спортсменка почувствовала себя плохо на сборе в Австралии и раньше времени отправилась в Японию, чтобы пройти обследование.

«Врачи поставили диагноз „лейкемия“. Я немного отдохну и приступлю к лечению, чтобы как можно скорее предстать более сильной Рикако Икээ», — написала японка.

Икээ — трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде, шестикратная чемпионка и двукратный серебряный призёр Азиатских игр 2018 года. Она специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем.

Рикако не примет участия в чемпионате Японии по плаванию, который пройдёт в апреле, сообщает The Japan Times.