«Университет» обыграл «Луч» в женской Суперлиге по гандболу

Гандболистки ижевского «Университета» в гостях одержали победу со счётом 25:24 в матче чемпионата России среди команд Суперлиги с московской командой «Луч».



«Университет» одержал шестую победу в 17 проведённых матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Луч» потерпел 11 поражений в 16 матчах и располагается на девятой строчке.

В следующем матче 14 февраля «Университет» на выезде сыграет со «Звездой», а «Луч» 18 февраля примет на своей площадке «Кубань».



Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига



«Луч» (Москва) — «Университет» (Ижевск) – 24:25 (11:15)

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».