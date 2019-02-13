Прямая видеотрансляция чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

Сегодня, 13 февраля, в Москве стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. В первый день соревнований пройдут квалификации в прыжках в длину у мужчин и женщин, прыжках с шестом и прыжках в высоту у мужчин, а также предварительные забеги на 800 м.



В 15:00 в рамках официальной церемонии открытия соревнований начнётся церемония вручения наград премии ВФЛА «Лучшие-2018».



С 17:00 начнутся финалы.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов

13 февраля

17:00 мск — прыжки с шестом (женщины).

17:25 — бег на 60 м (женщины).

17:35 — бег на 60 м (мужчины).

17:45 — бег на 3000 м (женщины).

18:05 — бег на 3000 м (мужчины).