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Прямая видеотрансляция чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

Прямая видеотрансляция чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении
Другие / Лёгкая атлетика

Сегодня, 13 февраля, в Москве стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. В первый день соревнований пройдут квалификации в прыжках в длину у мужчин и женщин, прыжках с шестом и прыжках в высоту у мужчин, а также предварительные забеги на 800 м.

В 15:00 в рамках официальной церемонии открытия соревнований начнётся церемония вручения наград премии ВФЛА «Лучшие-2018».

С 17:00 начнутся финалы.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов
13 февраля
17:00 мск — прыжки с шестом (женщины).
17:25 — бег на 60 м (женщины).
17:35 — бег на 60 м (мужчины).
17:45 — бег на 3000 м (женщины).
18:05 — бег на 3000 м (мужчины).

Расписание чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении
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