Кузьмина: обнаружили поломку самолёта, и нас выгрузили обратно

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на пути в Солт-Лейк-Сити (США), где сегодня, 14 февраля, стартует восьмой этап Кубка мира.

«Обнаружили поломку самолёта и нас выгрузили обратно. В аэропорту пришлось немного подождать. Сначала говорили, что полетим, однако в итоге не полетели, так как поломка была крайне серьёзной.

Я, в отличие от остальных спортсменок, отдохнула, ведь эстафету я не бежала. Получилось три дня отдыха, надеюсь, что этой энергии, которой я запаслась, хватит, чтобы удачно провести гонки", — цитирует Кузьмину сайт «Матч ТВ».

Анастасия также поздравила своего брата Антона Шипулина с рождением дочери.

«Как всегда, конечно, главное — здоровье. Важно, чтобы семья максимально долго проводила время вместе. Они должны наслаждаться каждым моментом», — сказала Кузьмина.