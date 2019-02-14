Путин сегодня потренируется со сборной России по дзюдо в Сочи

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, Владимира Путина, сообщил, что глава государства сегодня, 14 февраля, планирует потренироваться с дзюдоистами после участия в трёхстороннем саммите России, Ирана и Турции в Сочи.

«Поздно вечером президент хочет выйти на татами вместе со сборной по дзюдо. Он потренируется», — приводит слова Пескова «Лайф».

Путин имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Президент России также имеет чёрный пояс по карате.

В сентябре прошлого года Путин присутствовал в ложе почётных гостей на чемпионате мира по дзюдо в Баку.