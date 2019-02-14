Кривошапка — о победе на чемпионате России: не очень довольна своим выступлением

Антонина Кривошапка осталась недовольна своим успехом на чемпионате России в помещении. 31-летняя легкоатлетка стала победительницей в беге на 400 метров.



«Не очень довольна своим выступлением. Не выполнила установку тренера и надеялась немного на другой результат. Рассчитывала, что покажу результат выше, чем на «Русской зиме».



На последних метрах дистанции оглянулась, посмотрела и поняла, что нет вариантов обогнать меня, и не стала ускоряться. Даже не знаю, какой там отрыв, не смотрела.



Очень хотелось выступить на чемпионате России после нескольких лет пропуска, почувствовать конкуренцию, побегать в компании. Я почувствовала конкуренцию, она есть всегда. Что касается дальнейших планов, хочется отдохнуть и плавно готовиться к лету.



Тяжело ли возвращаться? Всё зависит от желания. Если у тебя его много, то и вернуться легко. Долго ли ещё планирую бегать? Пока позволяет здоровье. Сейчас поеду первым делом домой, к ребёнку. Недавно даже услышала в свой адрес: «Мама, домой без медали не возвращайся». Почему она не на трибуне с бабушкой? У меня есть чёткое разделение: семья и работа», — передаёт слова Кривошапки корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.