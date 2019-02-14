К. Шабанов — о победе на ЧР: не хватало Серёги Шубенкова, так бы я с ним побегал

Легкоатлет Константин Шабанов поделился эмоциями от победы на чемпионате России в беге на 60 м с препятствиями.



«Ощущения победителя, я же никогда не выигрывал. Не хватало Серёги Шубенкова, так бы я с ним побегал, посоревновался. Надеюсь, летом смогу составить ему конкуренцию, как я уже неоднократно обещал, но не выполнял. На это были свои нюансы, как в техническом плане, так и в плане подготовки. Также было много травм, которые я не оглашал.



Не скажу, что конкуренции нет, тут многие ребята приехали и поставили личные рекорды. Но всё равно мне не хватает какого-то куража, который я чувствую во время международных стартов. В моём календаре ещё остался один зимний старт в Санкт-Петербурге, а дальше уже только чемпионат Европы в марте», — передаёт слова Шабанова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

К. Шабанов и Аглицкая победили на чемпионате России в беге на 60 м с барьерами