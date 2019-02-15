Путин — о травме на тренировке по дзюдо: не девочка, не расплачемся

Президент России Владимир Путин рассказал о своём самочувствии после травмы, полученной вчера, 14 февраля, на тренировке с дзюдоистами в Сочи.

«Как палец? Да ничего, дёрнул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», – приводит слова Путина информационное агентство «Р-Спорт».

Затем лидер России подчеркнул, «что в российском дзюдо девочки самые лучшие».

Напомним, во время спарринг-разминки Путин, тренируясь с олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 60 кг Бесланом Мудрановым, повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.