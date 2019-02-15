Шорт-трекист Балбеков — второй на дистанции 1000 м на олимпийском фестивале

Российский шорт-трекист Владимир Балбеков стал серебряным призёром Европейского юношеского олимпийского фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина) на дистанции 1000 м.
В борьбе за золото россиянин уступил 0,397 секунды венгру Аттиле Талабошу. Бронзовую медаль выиграл ещё один венгерский спортсмен Балаж Бонтович, проигравший своему соотечественнику 0,760 секунды.
Шорт-трек. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Юноши, 1000 м
1. Аттила Талабош (Венгрия) – 1.36,676.
2. Владимир Балбеков (Россия) – +0,397.
3. Балаж Бонтович (Венгрия) – +0,760.
Ранее Балбеков выиграл серебряную медаль на дистанции 1500 м.
Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершится 16 февраля.