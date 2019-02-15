Конькобежец Арефьев — серебряный призёр ЧМ среди юниоров на дистанции 500 м

Российский конькобежец Артём Арефьев стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, который стартовал в Базельга-ди-Пине (Италия), на дистанции 500 м.

В борьбе за золото россиянин уступил 0,05 секунды японскому конькобежцу Коки Кубо (36,22). Бронзовую медаль выиграл ещё один представитель Японии Кацухиро Курацобо, проигравший своему соотечественнику 0,13 секунды.

Десятку лучших замкнул ещё один россиянин — Сергей Логинов, показавший 10-й результат (+0,71).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельга-ди-Пине, Италия

Юниоры, 500 м

1. Коки Кубо (Япония) – 36,22.

2. Артём Арефьев (Россия) – +0,05.

3. Кацухиро Курацобо (Япония) – +0,13...

10. Сергей Логинов (Россия) — +0,71...

12. Степан Чистяков (Россия) — +0,79...

24. Николай Трусов (Россия) — +1,29.

Чемпионат мира среди юниоров завершится в воскресенье, 17 февраля.