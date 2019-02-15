Никитина выиграла этап Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, двукратная чемпионка Европы, российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей шестого этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

Никитина разделила первое место с олимпийской чемпионкой 2018 года Жаклин Лёллинг. Обе спортсменки показали одинаковый результат по сумме двух попыток — 1 минута 50,59 секунды. Третье место заняла хозяйка соревнований Кэндалл Весенберг, уступившая победительницам 0,51 секунды.

В топ-10 сильнейших вошли также ещё две россиянки: Юлия Канакина, занимавшая после первой попытки третье место, расположилась на седьмой позиции (+0,89), Рената Хузина — восьмая (+1,21).

Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Лейк-Плэсид, США

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.50,59.

1. Жаклин Лёллинг (Германия) — 1.50,59.

3. Кэндалл Весенберг (США) — +0,51...

7. Юлия Канакина (Россия) — +0,89.

8. Рената Хузина (Россия) — +1,21.

Финальные два этапа Кубка мира пройдут в Калгари (Канада) с 23 по 24 февраля. Никитина с 1287 баллами возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая Лёллинг (1244) на 43 очка.