Сборная России сыграет с Украиной за 3-е место женского ЧЕ-2019 по мини-футболу

Женская национальная сборная России по мини-футболу уступила Испании в полуфинальном матче первого в истории женского чемпионата Европы 2019 года. Встреча в Гондомаре (Португалия) завершилась победой испанок с разгромным счётом 5:0.

Соперником российской команды в матче за бронзовые медали будет команда Украины, которая проиграла сборной Португалии со счётом 5:1. Игра состоится завтра, 17 февраля. Начало встречи — 19:00 мск.

Состав сборной России: Иванова, Дурандина, Олькова, Крупина, Чернова. Запасные — Сурнина, Филисова, Лебедева, Самородова, Никитина, Коржова, Семенова, Данилова, Алемайкина.

Мини-футбол. Женщины. Чемпионат Европы — 2019

Россия — Испания — 0:5 (0:2)

Украина — Португалия — 1:5 (1:1)