Россиянка Гунина стала победительницей шахматного турнира в США

Россиянка Валентина Гунина выиграла шахматный турнир в Сент-Луисе (США) с призовым фондом $ 150 тыс., который стартовал 6 февраля. В заключительном туре она сыграла вничью с соотечественницей Александрой Костенюк.

В итоге Гунина набрала 7 очков и заняла первое место в женских соревнованиях с участием 10 гроссмейстеров. Костенюк (6,5) стала второй. Призовую тройку замкнула представительница США Ирина Круш (5,5).

Напомним, в ноябре 2018 года Костенюк не сумела пробиться в финал чемпионата мира по шахматам среди женщин.