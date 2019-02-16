Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Red Bull crashed ice
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

«Астраханочка» обыграла «Уфу-Алиса» в женской Суперлиге по гандболу

«Астраханочка» обыграла «Уфу-Алиса» в женской Суперлиге по гандболу
Другие / Гандбол

«Астраханочка» одержала победу над «Уфой-Алиса» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 37:22 в пользу гостей.

«Астраханочка» одержала 11-ю победу в 17 матчах женской Суперлиги и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Уфа-Алиса» потерпела 16-е поражение в 17 играх и идёт предпоследней.

В следующем туре «Астраханочка» 18 февраля сыграет на выезде с ижевским «Университетом», а «Уфа-Алиса» 24 февраля встретится в гостях с командой «АГУ-Адыиф».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Уфа-Алиса» (Уфа) — «Астраханочка» (Астрахань) — 22:37 (12:18)

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент