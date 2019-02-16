19-летний эфиопский бегун Тефера побил мировой рекорд, державшийся 22 года

19-летний эфиопский бегун Сэмуэль Тефера побил мировой рекорд в беге на 1500 м в помещении на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Бирмингеме (Великобритания).

Чемпион мира 2018 года в помещении победил с результатом 3 минуты 31,04 секунды, что на 0,14 секунды лучше предыдущего мирового достижения, установленного в 1997 году марокканцем Хишамом Эль-Герружем.

«Я не могу в это поверить. Я поражён этим результатом. Стать обладателем мирового рекорда — особенное чувство», — приводит слова Теферы официальный сайт IAAF.

Напомним, рекордсменом мира в этой же дисциплине, но на открытом воздухе, является Эль-Герруж, который установил высшее мировое достижение в 1998 году в Риме (Италия).