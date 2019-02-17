Четвёрка Андрианова взяла бронзу на этапе КМ по бобслею в Лейк-Плэсиде

Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четырёхместных экипажей на седьмом этапе Кубка мира в Лей-Плэсиде (США).

Победителями с результатом 1 минута 49,54 секунды по сумме двух попыток стала канадская четвёрка под руководством олимпийского чемпиона 2018 года Джастина Криппса. Второе место занял латвийский квартет (+0,07), пилотируемый Оскаром Киберманисом. Россияне уступили победителям 0,13 секунды.

Бобслей. Кубок мира. Седьмой этап. Лейк-Плэсид, США

Мужчины. Четвёрки

1. Канада (Джастин Криппс, Бенджамин Коквелл, Райан Соммер, Кэмерон Стоунз) – 1.49,54.

2. Латвия (Оскар Киберманис, Матис Микнис, Арвис Вилкасте, Янис Стренга) — +0,07.

3. Россия (Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов) – +0,13…

9. Россия (Александр Бредихин, Роман Кошелев, Андрей Лылов, Илья Малых) — +0,82…

16. Россия (Дмитрий Попов, Иван Тарасов, Николай Гнездилов, Дмитрий Мыцык) — +1,22.

Отметим, что для российской сборной эта медаль стала второй в сезоне. В декабре прошлого года, на первом этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), Надежда Сергеева и Юлия Беломестных выиграли серебряные медали.

Следующий, финальный, этап Кубка мира пройдёт в Калгари (Канада) с 23 по 24 февраля.