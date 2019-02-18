МФК «Спартак» вышел в финал Кубка Москвы

Мини-футбольный клуб «Спартак» вышел в финал Кубка Москвы, обыграв КПРФ со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в первой половине игры. Футболист КПРФ Владислав Меркушин срезал мяч в свои ворота, сообщает официальный сайт «Спартака».

В финале Кубка Москвы красно-белые встретятся с командой «Газпром-Трансгаз». Матч пройдёт ориентировочно в период с 8 по 10 марта в подмосковном Реутове.

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что состав «Спартака» пополнил нападающий новосибирского «Сибиряка» 27-летний Роман Адамов. Он уже выступал за «Спартак» в сезоне-2017/18 и по системе «гол+пас» стал одним из лучших игроков команды. На счету нападающего 16 голов в Высшей лиге, а также 17 голевых передач.

В составе «Сибиряка» Адамов стал обладателем серебряных медалей Суперлиги, а первую часть сезона-2018/19 на правах аренды провёл в самарском «Динамо».