Леонов: если серьёзно, то я завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу, тренер московского «Локомотива» Илья Леонов объявил об окончательном завершении карьеры.

«В чемпионате Москвы, например, выход на песок допустим. В Суперлиге и других международных стартах – нет. Тем более практически на каждом турнире мы ограничены в заявке на матч. А так, я продолжаю тренироваться, поддерживаю форму. Если серьёзно, то я завершил карьеру. С каждым днём на песке становится всё сложнее и сложнее. На паркете чувствую себя нормально, а вот на песке играть уже не могу.

Ещё не так много времени прошло, чтобы оглядываться назад. У меня свежи воспоминания, как, например, я в матче за третье место Межконтинентального кубка 2016 года забил таитянам. Пока рано мне так досконально анализировать свою карьеру. Может, чуть попозже. Могу лишь сказать, что своей карьерой игрока я доволен на 95%. Оставшиеся 5% — недовольство от непопадания в финальную часть чемпионата мира—2017», — приводит слова Леонова «РИА Новости».