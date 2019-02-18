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Гимнастка Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Laureus

Гимнастка Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Laureus
Другие / Прочие виды спорта

Американская гимнастка Симона Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Мировой академии спорта Laureus. В 2018 году Байлз завоевала шесть медалей, в том числе четыре золотые, на чемпионате мира, став первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира в многоборье.

В номинации «Спортивный дух» победительницей стала горнолыжница Линдси Вонн. После многочисленных травм американка вернулась в спорт и завоевала бронзу Олимпиады — 2018 в скоростном спуске, а также одержала четыре победы на этапах Кубка мира.

Ещё один американский спортсмен, гольфист Тайгер Вудс, стал лауреатом в номинации «Камбэк года». Вернувшись в спорт после ряда травм и проблем в личной жизни, 14-кратный победитель мэйджоров одержал победу в US Tour Championship и выступил в составе сборной США в Ryder Cup.

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