Гимнастка Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Laureus

Американская гимнастка Симона Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Мировой академии спорта Laureus. В 2018 году Байлз завоевала шесть медалей, в том числе четыре золотые, на чемпионате мира, став первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира в многоборье.

В номинации «Спортивный дух» победительницей стала горнолыжница Линдси Вонн. После многочисленных травм американка вернулась в спорт и завоевала бронзу Олимпиады — 2018 в скоростном спуске, а также одержала четыре победы на этапах Кубка мира.

Ещё один американский спортсмен, гольфист Тайгер Вудс, стал лауреатом в номинации «Камбэк года». Вернувшись в спорт после ряда травм и проблем в личной жизни, 14-кратный победитель мэйджоров одержал победу в US Tour Championship и выступил в составе сборной США в Ryder Cup.