Чепиков: на ЧМ точно поедут Логинов и Гараничев, если здоровье не подведёт

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантированно попадут в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«В Эстерсунд точно поедут Логинов и Гараничев, если их не подведёт здоровье. А по женщинам окончательный состав будет сформирован по итогам чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, в марте у нас ожидается боеспособная команда. Ребята готовились в Италии, кто-то выступал в США. Ближе к чемпионату мира они наберутся сил и будут готовы к главным стартам сезона.

Ещё рано говорить об окончательном составе на чемпионат мира — всё будет зависеть от функционального состояния спортсменов и их здоровья. Но вроде бы больных, за исключением простуженного Гараничева, сейчас в нашей сборной нет, поэтому примерный список участников на чемпионат мира уже определён. Но один-два кандидата ещё могут поменяться", — цитируют Чепикова «Известия».

Гараничев не вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) завтра, 20 февраля.

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