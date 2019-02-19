Ушёл из жизни член исполкома Федерации спортивной борьбы России Невретдинов

На 78-м году жизни не стало члена исполкома Федерации спортивной борьбы России, старшего тренера сборной России по вольной борьбе Шамиля Невретдинова. Он долгое время готовил сборные СССР и России по всем возрастам, разработал множество методических пособий.

Прощание с Невретдиновым состоится завтра, 20 февраля, в Москве на проспекте Мира в главной мечети.

«Светлая память, царствие небесное, Шамиль Тагирович, это такая история, целая эпоха вольной борьбы… Его ответственная работа во времена Советского Союза, он был всегда вовлечён во все вопросы и сделал огромный вклад в развитие вольной борьбы в Союзе, в России. Да, его настигла тяжелейшая болезнь, но он был до последнего дня в строю, был востребован для всего штата. Тяжелейшая утрата не только для борцовского мира, но и для всех, ведь Шамиля Тагировича знала, без преувеличения, вся страна», — цитирует президента ФСБР Михаила Мамиашвили официальный сайт федерации.