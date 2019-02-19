Устюгов отказывался от общения с прессой из-за отсутствия поддержки с её стороны

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что отказался от общения с прессой до старта чемпионата мира в Зеефельде из-за того, что в прошлом сезоне, когда он пропустил Олимпийские игры, не получил от неё поддержки.



«Просто не хотелось общаться, разговаривать. Я пропустил Олимпийские игры, конец сезона, и со стороны журналистов я не чувствовал поддержки, не чувствовал, что меня не хватало. Это было мое решение, я решил сделать так.

Когда ты бегаешь, то всё время на слуху: тебе звонят СМИ, спрашивают, как дела. А когда была Олимпиада, то я смотрел, читал новости и про себя вообще не слышал, не видел, что обо мне кто-то беспокоится, что кто-то задаёт вопросы о моем отсутствии. Словно так и должно было быть", — цитирует Устюгова ТАСС.