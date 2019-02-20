Призёр Олимпиады в Сочи сноубордист Олюнин стал отцом

Российский сноубордист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года Николай Олюнин сообщил, что его супруга Мария родила дочь.



«Спасибо, любимая М. Сегодня ты подарила мне дочь», — написал Олюнин в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Николая Олюнина.

Олюнин дебютировал на Кубке мира по сноуборду в сентябре 2009 года. В 2010 году в Новой Зеландии он первым из российских сноубордистов стал чемпионом мира среди юниоров в сноуборд-кроссе. В 2015 году Николай выиграл золото зимней Универсиады.



На Олимпиаде в Сочи Олюнин проиграл в финале французу Пьеру Вольтье. 15 февраля 2018 года российский спортсмен сломал ногу во время полуфинала в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) и не вышел в финал.

