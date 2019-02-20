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Призёр Олимпиады в Сочи сноубордист Олюнин стал отцом

Призёр Олимпиады в Сочи сноубордист Олюнин стал отцом
Другие / Прочие виды спорта

Российский сноубордист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года Николай Олюнин сообщил, что его супруга Мария родила дочь.

«Спасибо, любимая М. Сегодня ты подарила мне дочь», — написал Олюнин в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Николая Олюнина.

Олюнин дебютировал на Кубке мира по сноуборду в сентябре 2009 года. В 2010 году в Новой Зеландии он первым из российских сноубордистов стал чемпионом мира среди юниоров в сноуборд-кроссе. В 2015 году Николай выиграл золото зимней Универсиады.

На Олимпиаде в Сочи Олюнин проиграл в финале французу Пьеру Вольтье. 15 февраля 2018 года российский спортсмен сломал ногу во время полуфинала в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) и не вышел в финал.

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